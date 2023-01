Gala Desportiva da Mealhada homenageia clubes a 30 de janeiro

O Município da Mealhada realiza, dia 30 de janeiro, pelas 21h, a 15.ª Gala Desportiva, um evento que presta homenagem aos 16 clubes do concelho, em todas as suas vertentes, das estruturas diretivas aos atletas e colaboradores.

Nesta 15.ª edição, a Gala, que volta a ter lugar no Cineteatro Messias, terá um figurino ligeiramente diferente, focando-se no reconhecimento às associações desportivas locais inseridas em quadros competitivos regulares e não na distinção daqueles que alcançaram os melhores resultados regionais e locais, devido aos constrangimentos sentidos, ainda no ano passado, nos diversos campeonatos, pela pandemia.

“Pretendemos destacar o papel fundamental das associações na comunidade, não só de formação desportiva como de formação cívica. Procuramos, com esta homenagem, sublinhar o empenho e o trabalho altruísta e resiliente de jogadores, dirigentes, técnicos e até de adeptos que, muitas vezes, dão uma ajuda fundamental no dia-a-dia dos clubes”, sublinha o presidente da Câmara da Mealhada, António Jorge Franco.

Serão homenageadas 16 associações desportivas locais, do karaté ao hóquei, do futebol ao ténis, da pesca ao andebol, do atletismo ao futsal e à natação.

Os clubes homenageados são Associação Desportiva e Cultural dos Pescadores da Pampilhosa, Associação Humanitária Bombeiros Voluntários da Mealhada, Associação P8 Academia de Futsal, Associação Trilhos Luso Bussaco, Atlético Clube do Luso, Casa do Povo da Vacariça, Centro Recreativo de Antes, Centro Recreativo Cultural e Desportivo do Travasso, Clube Desportivo de Luso, Futebol Clube da Pampilhosa, Futebol Clube de Barcouço, Grupo Desportivo da Mealhada, Hóquei Clube da Mealhada, Luso Ténis Clube, Núcleo de Karaté da Pampilhosa e Sport Clube Carqueijo.

A Gala Desportiva do Município da Mealhada realiza-se há 15 anos (com interrupção apenas devido à pandemia), com o objetivo de reconhecer o trabalho realizado no concelho em prol do desporto, premiando aqueles que ao longo da sua vida (e habitualmente em cada ano) contribuíram para o seu desenvolvimento.