GRECAS comemorou 45 anos ligado ao atletismo

Numa noite fria e na presença de 270 pessoas, foram distinguidos 90 atletas, numa época 2021/2022 que ficou marcada pelo número de atletas filiados na Federação Portuguesa de Atletismo, 111, 48 femininos e 63 masculinos, esteve presente em 92 competições, de pista, pista coberta, estrada e corta-mato, num total de 121 jornadas.

A cerimónia foi iniciada com um resumo da atividade desenvolvida durante a temporada 2021/2022, com particular destaque para as presenças das equipas feminina e masculina na final de Clubes da 1.ª Divisão em Pista Coberta, para a internacionalização de Pedro Pires, para os títulos de campeãs de Portugal de Vera Lima, Joana Silva, Rita Santos, Luísa Pereira e Carolina Sarabando.

Um dos grandes momentos da noite foi quando Mário Cordeiro, presidente da Associação de Atletismo de Aveiro, falou do percurso dos 45 anos, iniciado por um grupo de jovens, e resolveu reconhecer publicamente com o símbolo máximo da Associação Fernando Capela, um dos fundadores do GRECAS.

