Luso: Dia dos Namorados desafia comunidade a escrever postais de amor e afeto

A Câmara Municipal da Mealhada celebra o Dia do Namorados com duas exposições dedicadas ao tema, focadas na tradição portuguesa. Uma que mostra os famosos lencinhos minhotos e outra, colaborativa, de postais de enamorados, aberta à participação de toda a comunidade. Ambas podem ser visitadas no Posto de Turismo Luso-Bussaco. A mensagem a passar é simples: “(Re) Namore”.

Caneta, papel e sentimento. Apenas três elementos simples, à boa maneira da tradição portuguesa, chegam para elaborar a exposição de postais que estará patente, até 28 de fevereiro, no Posto de Turismo Luso-Bussaco. Esta exposição tem a particularidade de ter o contributo de todos nós. O desafio foi lançado à comunidade para que cada um de nós faça o seu postal e o entregue, até dia 10 de fevereiro, nos Postos de Turismo da Mealhada e Luso- Bussaco. A partir de dia 14, a exposição com os postais recebidos pode ser visitada, podendo o destinatário da mensagem ser surpreendido por quem a escreveu, na própria visita à mostra.

Em paralelo, o Posto de Turismo Luso-Bussaco terá outra exposição dedicada ao amor e aos sentimentos. Estarão expostos dezenas de exemplares de lencinhos minhotos que são caracterizados pelos dizeres, bordados de corações, passarinhos ou chaves do amor. No local, estará uma artesã, de Ponte de Lima, a trabalhar na criação dos lenços. Os lenços minhotos, originários de Vila Verde ou de outras regiões do Minho, fazem parte de uma tradição local: o lenço era entregue pela mulher ao homem como símbolo do afeto. Caso fosse aceite, deveria ser usado no bolso com uma ponta de fora, funcionando como uma espécie de anel de noivado dos nossos tempos, mas com o homem como portador.

As exposições serão complementadas com diversas atividades interativas a desenvolver no próprio Posto de Turismo Luso-Bussaco e haverá, no centro do Luso, o Baloiço do Amor, um ponto “isntagramável”, que faz a ponte para as novas tecnologias.

Este programa alusivo à data, com a designação geral “(Re) Namore”, inclui ainda uma palestra subordinada ao tema da violência no namoro, com data ainda a definir.