Mãe que abandonou bebé num caixote de lixo da Mealhada está em prisão preventiva

A mulher suspeita de abandonar o filho recém-nascido num contentor de lixo na Mealhada, em julho passado, está em prisão preventiva a aguardar julgamento por homicídio de um recém-nascido.

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Aveiro, informou esta terça-feira que no cumprimento de mandados de detenção emitidos pelo Ministério Público da Mealhada, deteve a mulher em causa, com 33 de idade.

Segundo a PJ, os indícios colhidos até ao momento, pela investigação, apontam no sentido de, na sequência de uma gravidez indesejada, a suspeita ter tido um parto sem assistência, abandonando o recém-nascido, dentro de um contentor do lixo. Os factos ocorreram em julho de 2022, no concelho da Mealhada.

Foi exatamente a 25 de julho, como dava conta o JB naquela data, que o recém-nascido fora abandonado num contentor de lixo na Póvoa da Mealhada, acabando por perder a vida ao fim da tarde.

O alerta para os socorristas terá sido dado às 18h55, tendo sido acionados os Bombeiros da Mealhada e a VMER de Coimbra, que ainda tentou manobras de reanimação do bebé, mas sem sucesso.

O bebé foi deixado num caixote do lixo perto de uma conhecida instituição mealhadense com respostas sociais ao nível de creche e ATL.