Maria Melo apresenta livro e exibe trabalhos artísticos em Valongo do Vouga

Natural de Valongo do Vouga, a autora escolheu o dia do seu aniversário para mostrar a sua arte na escrita e na pintura.

O livro “Cruzes Canhoto”, da artista aguedense Maria Melo, foi apresentado no sábado, na Casa dos Rios, em Valongo do Vouga, num espaço onde estiveram também expostos alguns dos trabalhos artísticos da autora.

“Estas pinturas e os trabalhos que aqui estão lembram-me as raízes e quando falamos de Maria Melo Sereno e de Valongo do Vouga estamos a falar precisamente de raízes, das que se traduzem na ligação à nossa terra”, disse Jorge Almeida, presidente da Câmara Municipal de Águeda, aproveitando o momento para agradecer, mais uma vez, a Maria Melo por ter doado o seu espólio ao Município.

O Edil enalteceu esta “ligação bonita” que a artista tem com a terra onde nasceu, disponibilizando a Casa dos Rios e outros espaços do Município – que é “herdeiro da sua arte” – para que possa continuar a expor.

Maria Melo, natural de Valongo do Vouga, escolheu o dia do seu aniversário (celebrou no sábado 75 anos) e a Casa dos Rios, que tem um espaço com o nome de sua mãe, Sala Maria do Carmo, para apresentar este livro que representa a superação e o ultrapassar de dificuldades. O título do livro de desenhos e palavra é o resultado dos trabalhos que Maria Melo realizou com a mão esquerda, por ter o braço direito imobilizado durante um ano na sequência de um acidente.

“Ao trabalhar com a mão esquerda, começo a associar o meu traço ao da minha mãe. Ela fez-me oito desenhos, dos quais três estão neste livro, que tem este nome precisamente por pintar com a mão esquerda”, sublinhou Maria Melo, convidando os interessados a olharem para as páginas do livro e a “lerem os desenhos”.

Sobre mais este momento de apresentação do livro e de exposição dos seus trabalhos neste espaço “lindo” da freguesia de Valongo do Vouga e concelho de Águeda, onde tem sido “tão bem acolhida, com imenso carinho e amor”, declarou a sua “imensa gratidão”, agradecendo ainda a disponibilidade demonstrada em poder expor em outros espaços. “Sempre que me derem oportunidade, tenho sempre muito para apresentar”, disse, acrescentando que por detrás de uma exposição – como a criada propositadamente para este evento – “há um divertimento enorme”.

O sentir irrequieto, o auto desafio constante e o estar a pensar sempre em novos projetos são características de Maria Melo que foram enaltecidas nesta cerimónia.

Filipe Falcão, presidente da Junta de Freguesia de Valongo do Vouga, aproveitou o momento para agradecer a disponibilidade e sentido de entrega de Maria Melo à arte e à freguesia, bem como para apontar este como um exemplo de atividades que podem decorrer na Casa dos Rios, neste “espaço nobre de Valongo do Vouga”.

Nesta ocasião, foi ainda prestada uma homenagem póstuma a Manuel Borges de Oliveira, pelo seu particular contributo para a aquisição dos terrenos do Parque da Boiça.

De referir ainda que a sessão foi iniciada com um momento musical com a atuação do guitarrista Vasco Grãos.