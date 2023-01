Mealhada com boas práticas no apoio às famílias há 11 anos consecutivos

O Município da Mealhada está entre os “Mais Familiarmente Responsáveis”, pelo décimo primeiro ano consecutivo, pelas políticas de boas práticas no apoio às famílias. A cerimónia de entrega de bandeiras decorreu, ao final da tarde desta quinta-feira , em Coimbra, pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis (OAFR).

Desde 2012 que a Mealhada é distinguida pelas políticas em benefício das suas populações, sendo que, desde 2015, recebe a bandeira “com palma”, a mais alta distinção do OAFR, reservada apenas aos municípios que conseguem a bandeira Verde durante, pelo menos, três anos consecutivos.

Esta distinção, atribuída a 95 das 145 candidaturas, com base em dados reportados a 2021, reconhece o trabalho desenvolvido quanto ao investimento municipal na construção de uma política integrada de apoio à família.

O Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis é uma iniciativa da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas, em parceria com Instituto da Segurança Social, tendo como principais objetivos acompanhar, galardoar e divulgar as melhores práticas das autarquias portuguesas em matéria de responsabilidade familiar. O reconhecimento resulta de um inquérito realizado pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis a nível nacional.

No inquérito do OAFR, as políticas de família dos municípios foram analisadas em onze áreas de atuação. Assim para a atribuição da Bandeira Verde foram analisadas e avaliadas as políticas da família em diferentes áreas de atuação, tais como: o apoio à maternidade e paternidade; o apoio às famílias com necessidades especiais; os serviços básicos; a educação e a formação; a habitação, o urbanismo e as acessibilidades; os transportes; a saúde; a cultura, o desporto, o lazer e os tempos livres; a cooperação, as relações institucionais e a participação social; entre outras iniciativas.

“É uma distinção importante para a Autarquia, pois é um reconhecimento de sermos um concelho socialmente responsável, inclusivo e integrador, atentos e disponíveis para todos. É, assim, reconhecido o impacto positivo que as políticas implementadas pelo executivo têm no dia-a-dia das nossas famílias”, explica António Jorge Franco, presidente da Câmara Municipal da Mealhada.