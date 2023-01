Multiusos de Febres recebe musical sobre Amália Rodrigues

Amália, Dona de Si – o Musical sobe ao palco do Multiusos de Febres no próximo dia 4 de fevereiro, às 21h30. Construído em torno dos aspetos mais marcantes da vida e do legado de Amália Rodrigues, o espetáculo transporta os espetadores para a descoberta de uma mulher fascinante e enigmática, dando conta de alguns dos seus sonhos, dos seus medos e ansiedades e das escolhas artísticas que, conjuntamente com a voz, sensibilidade e intuição únicas, também ajudam a explicar o extraordinário sucesso internacional da sua carreira.

A dramaturgia e a encenação têm assinatura de Jaime Monsanto e a interpretação está a cargo do ator Diogo Carvalho, que surge acompanhado por Pedro Ferreira ao piano e Ricardo Silva na guitarra portuguesa, sendo a voz de Amália, extraída de gravações, um dos elementos-chave no desenrolar da ação.

No Pavilhão Multiusos de Febres, a entrada no espetáculo é gratuita e com lotação limitada, pelo que será necessário efetuar reserva prévia, que pode ser efetuada através do contato 231 429 813 ou do email da câmara de Cantanhede. Os ingressos podem ser levantados no Posto de Turismo, no Museu da Pedra e no Museu Load ZX Spectrum, durante o horário de expediente.

Com organização a cargo do Município de Cantanhede, em parceria com a Gira Sol – Associação de Desenvolvimento de Febres, a apresentação de Amália, Dona de Si – o Musical marca também o regresso do Ciclo de Teatro Amador do Concelho de Cantanhede, que este ano cumpre a sua 23.ª edição com a participação de 17 grupos cénicos.

Após três anos de interrupção, aquele que é um dos maiores certames de teatro amador do país está de volta com um programa que prevê a realização de cerca de 36 espetáculos ao longo de três meses (fevereiro, março e abril).

“Durante esse período, mais de 300 pessoas vão estar envolvidas neste programa de intervenção sociocultural, promovido pelo Município de Cantanhede.

Fotografia: Carlos Gomes