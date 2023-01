Município de Cantanhede conclui limpeza de ribeiras e valas

O Município de Cantanhede deu por concluídos os trabalhos de limpeza e controlo de espécies invasoras existentes nos leitos e margens de ribeiras e valas do concelho.

Em nota enviada à redação, o executivo cantanhedense explica que a intervenção se centrou nas ribeiras da Varziela e da Corujeira e nas valas da Veia e dos Moinhos, tendo consistido no corte seletivo e poda de formação de vegetação arbórea e arbustiva autóctone existente e na remoção de troncos do leito. Foi ainda realizada a contenção de elementos da vegetação exótica invasora no leito e margens, consolidada e renaturalização das margens e melhoria de habitats através de estacaria viva de espécies autóctones da região.

Os trabalhos incidiram nos 10 metros de margens do domínio hídrico, num total de 27,5 quilómetros e representam uma medida de valorização ambiental das linhas de água do concelho de Cantanhede, assente numa estratégia de desenvolvimento sustentável, através da implementação de soluções de reabilitação fluvial.

“Desta forma, evita-se a proliferação das espécies invasoras e a ameaça que constituem aos ecossistemas, habitats e à biodiversidade, conforme previsto na Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade 2030”, destaca aquela nota.

Recorde-se que estas intervenções refletem um investimento de 120 mil euros, comparticipado pelo Fundo Ambiental.