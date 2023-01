Parque dos Pinheiros Mansos ganha mais 4.100 árvores

Ação mereceu apoio financeiro do POSEUR, no valor total de mais de 165 mil euros .

Mais de 4.100 árvores foram plantadas no Parque dos Pinheiros Mansos, em Oliveira do Bairro. A medida estava prevista na candidatura “Implementação de medidas de adaptação às alterações climáticas no Parque dos Pinheiros Mansos”, que contou com apoio financeiro do Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR), através do Fundo de Coesão, no valor total de 165.042,87 euros.

O objetivo da medida foi o de promover a melhoria da capacidade adaptativa e diminuição da vulnerabilidade dos impactes das alterações climáticas, quer ao nível da ocorrência de períodos de seca e ondas de calor, quer em caso de ocorrência de fenómenos extremos.

Jorge Pato, vice-presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, referiu a este propósito que “o Parque dos Pinheiros Mansos tornou-se num ex-libris da cidade e do nosso Concelho, sendo um projeto em que continuaremos a apostar nos próximos anos, seja na manutenção, sempre necessária, seja na melhoria e acrescento de infraestruturas desportivas e de lazer, estando também nos nossos planos a ampliação da sua área”.

O Parque dos Pinheiros Mansos, inaugurado em agosto de 2021, fica situado junto ao Parque Desportivo Municipal de Oliveira do Bairro, beneficiando de boas acessibilidades e de um amplo parque de estacionamento.

Os seus trilhos, assim como os percursos de ligação entre os diferentes equipamentos desportivos e escolares mais próximos, estão dotados de sinalética própria, consonantes com as normas utilizadas para os percursos de marcha pedestre, de painéis informativos com textos e design apelativos, papeleiras com tampa para colocação do lixo, setas de indicação das direções, distância percorrida e a que falta percorrer, colocada nos pontos de cruzamento com outros caminhos e/ou percursos, e bancos com costas distribuídos ao longo dos percursos, para que os utilizadores possam descansar, recuperar forças ou apenas contemplar a natureza.

Para além destes elementos o parque conta com pontes de atravessamento em madeira, que permitem uma aproximação mais rápida e direta a determinadas zonas, um passadiço, equipamento infantil e desportivo e mobiliário urbano.

As três lagoas principais existentes estão protegidas com guardas de proteção em madeira.

Este espaço contempla ainda sanitários públicos, baseados no conceito de infraestruturas verdes, com cobertura e revestimento exterior em aglomerado de cortiça expandida, material natural, e inclusão de fachadas vivas com vista à implementação de boas-práticas ambientais de adaptação às alterações climáticas.

De destacar que, uma mais valia deste investimento prende-se com o aproveitamento de águas pluviais acumuladas de forma natural nas lagoas, para a rega de zonas ajardinadas e da relva do Estádio Municipal, contíguo ao parque.