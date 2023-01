Parque infantil anima parque da Lagoa dos Coadiçais em Febres

Várias dezenas de crianças e jovens participaram no encontro organizado para assinalar a abertura do novo parque infantil criado na área de lazer contígua à Lagoa dos Coadiçais, na localidade de Lagoa, freguesia de Febres.

A obra realizada ascendeu a mais de 17 mil euros e foi financiada pelo Município de Cantanhede, no âmbito de um acordo com a Junta de Freguesia de Febres. Os trabalhos envolveram a execução de uma caixa de areia com cerca de 30 centímetros de altura e a instalação de equipamentos recreativos, todos devidamente certificados.

Na ocasião, o vice-presidente do executivo camarário, Pedro Cardoso, referiu-se ao novo equipamento coletivo “como um fator que se espera que traga mais vida a uma zona tão convidativa da freguesia de Febres, pois trata-se de um espaço natural com bastante potencial turístico”.

Notícia completa na edição impressa ou digital