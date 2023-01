Prova de Trail Running vai para a rua domingo em Cantanhede

A secção de atletismo do Clube de Futebol Os Marialvas realiza no próximo domingo, dia 15 de janeiro, a 1.ª edição do Zebra Trail, uma prova Trail Running que percorrerá percursos e trilhos maioritariamente envolventes à localidade da Pena, no concelho de Cantanhede.

Para além da vertente competitiva, o 1.º Zebra Trail tem ainda uma componente solidária, pois um euro de cada inscrição reverterá para a equipa de andebol adaptado do Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro-Rovisco Pais, que participa no Campeonato Nacional de Andebol em Cadeira de Rodas e conta nas suas fileiras com vários jogadores internacionais por Portugal, com um deles – Filipe Cerqueira – a sagrar-se recentemente Campeão do Mundo e da Europa.

Serão atribuídos prémios aos três primeiros classificados das categorias Trail Curto e Mini Trail por escalão/sexo, bem como por equipas – cuja classificação será definida pelo somatório dos três melhores registos de tempos dos atletas correspondentes.

O 1.º Zebra Trail conta com o apoio institucional do Município de Cantanhede, da União das Freguesias de Cantanhede e Pocariça, da União das Freguesias Portunhos e Outil e da Junta de Freguesia de Ançã, entre outras instituições locais.

PROGRAMA

7h – Abertura do secretariado – levantamento de dorsais (CCR PENA)

8h30 – Início do controlo zero para o Trail Curto

08h45 – Briefing de partida para o Trail Curto (local a anunciar)

9h – Partida do Trail Curto

9h10 – Início do controlo zero para o Mini Trail

9h15 – Briefing de partida para o Mini Trail

9h30 – Partida do Mini Trail

9h30 – Briefing de partida para a Caminhada

9h30 – Partida da Caminhada

12h – Entrega de Prémios

15h – Encerramento