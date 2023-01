Requalificação da Secundária de Mira orçada em 1,7 milhões de euros

As obras de requalificação da Escola Secundária Dr.ª Maria Cândida, em Mira, no valor de 1,7 milhões de euros, já começaram.

A obra, no valor de 1,7 milhões de euros, visa a requalificação de espaços, interiores e exteriores, a melhoria das acessibilidades, com vista à sustentabilidade ambiental, a reabilitação de salas de aula, refeitório e espaços de utilização comum, entre outras intervenções.

“É um processo com alguns anos, um processo que deu bastante trabalho. Já há muitos anos que andávamos a lutar por esta obra”, afirmou o presidente da Câmara Municipal de Mira, Raul Almeida.

Segundo o autarca, a obra era, e é, da responsabilidade do Estado Central, mas o Município de Mira, assumiu a responsabilidade, “desde a primeira hora”, de apoiar financeiramente a empreitada.

A autarquia conseguiu financiamento através do programa operacional Centro 2020 e, perante o Estado Central e o Ministério da Educação, assumiu os 15% desses 1,7 milhões de euros.

“A comparticipação nacional é suportada pelo Município de Mira. Entendemos que a obra é importante. O valor fica, se calhar, um bocadinho aquém daquilo que era preciso”, mas “vamos também lutar” para, em “futuros quadros comunitários, nomeadamente no 2030, conseguirmos uma segunda fase da requalificação da escola secundária”, frisou.

No decorrer das obras, o Município disponibilizou blocos temporários para funcionarem como salas de aula.

O autarca deu ainda nota de que os prazos para a concretização da empreitada são muito apertados, por causa do programa operacional Portugal 2020, acrescentando que as intervenções têm de estar terminadas em junho do próximo ano.