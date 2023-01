Sapadores Florestais de Mira recebem nova viatura

Nova viatura é fruto do Programa “Sapadores Florestais” e teve o apoio do Plano de Recuperação e Resiliência 2020.

O Município de Mira, através da sua equipa de Sapadores Florestais, foi contemplado pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, I.P (ICNF), com uma nova viatura de combate a incêndios.

Segundo nota da autarquia, esta Iniciativa decorre do programa “sapadores florestais” com o apoio do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) 2020.

A cerimónia decorreu na passada quinta-feira, dia 26 de janeiro, em Castelo Branco, e contou com a presença do Ministro do Ambiente e da Ação Climática, Ministro da Administração Interna, o Secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas, o presidente do Conselho Diretivo do ICNF, entre outros.