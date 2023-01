Velódromo, em Sangalhos, é palco do Campeonato Nacional de Pista

O Campeonato Nacional de Pista vai decorrer este fim-de-semana, dias 14 e 15 de janeiro, no Velódromo Nacional de Anadia, localizado em Sangalhos. Mais de 400 atletas estão inscritos para esta primeira competição de pista de 2023. A entrada é gratuita.

No primeiro dia, as corridas decorrem, entre as 9h45 e as 19h10, e no segundo, entre as 9h30 e as 14h, em Cadetes, Juvenis, Juniores, Elite, Masters e ainda Paraciclismo, que disputarão as disciplinas de Scratch, Eliminação, Madison, Individual e Omnium.

De realçar que na competição encontram-se inscritos, alguns dos principais nomes da história do ciclismo português de pista, nomeadamente todos aqueles que garantiram dezenas de medalhas a Portugal nos Europeus e Mundiais dos últimos anos.

Marcam presença as equipas ABTF Betão – Bairrada Cycling Team, Academia Efapel de Ciclismo, Academia Joaquim Agostinho / União Desportiva do Oeste, Alcobaça Clube de Ciclismo / Crédito Agrícola, Alenquer – Grupo Desportivo Marmeleirense – Anipura, Associação Cultural e Desportiva Milharado/Escola Ciclismo Manuel Martins, Associação Cultural e Desportiva Milharado/Sobralcar/Mafra, Azuribike Mangualde Team, Bizkaia-Durango, Caja Rural-Seguros RGA, Caldas Ecosprint – Nutea, Cantanhede Cycling / 2W Engenharia, Cantanhede Cycling / VESAM, Centro Ciclista de Barcelos/A.F.F./Flynx/H.M. Motor, Centro Ciclismo Loulé / Golfejardim / Loulé Doce, Clube de Ciclismo de Tondela – Associação Desportiva Radical Tondela, 5Quinas/Município de Albufeira/Clube Desportivo Areias de São João, Escola Cantanhede Cycling / Orima / Duorep, Extremosul / Hotel Alisios / CA Terras do Arade, Fontinhas Activa / Promotora, Giant Dijon Track Team, GPP Cycling / Centro BTT de Lagos, Kelly / Simoldes / União Desportiva Oliveirense, Korpo Activo / Penacova, Landeiro I KTM I Matias&Araújo I Frulact, Maiatos, Matos-Cheirinhos/Vila Galé/Etopi, Paredes / Fortunna, Rádio Popular / Paredes / Boavista, Sardanetas BTT / Associação Recreativa de Grada, Silva & Vinha /ADRAP / Sentir Penafiel, UAE Team Emirates, UCI Cantabria Deporte-Río Miera Women´s Cycling Team, Viveiros Vítor Lourenço/ Sintra Clube de Ciclismo e Vulcal – Centro Ciclista do Centro, Credibom – LA Alumínios – Marcos Car, Fenix – Deceuninck, Grupo Parapedra / Dinazoo / Riomagic /CRP, Penacova / CE Gonçalves / Touch / Azeitonense, Tavfer – Ovos Matinados – Mortágua e W52 – FC Porto.

Para este mês de janeiro estão ainda agendadas mais duas provas em Sangalhos. Assim, nos dias 20, 21 e 22, o Velódromo Nacional de Anadia acolhe o Troféu Internacional Artur Lopes, ex-presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo e um dos principais impulsionadores da ideia de construção do velódromo, e no dia 28, realiza-se o Troféu Internacional de Pista Sunlive.

De referir ainda que o Município de Anadia foi novamente escolhido pela União Europeia de Ciclismo (UEC) para ser palco do Campeonato da Europa de Sub-23 e Sub-19 que irá disputar-se entre 11 e 16 de julho.