ABTF Betão-Feirense entra a ganhar e Águeda apura-se para a fase de subida

A Prova de Abertura – Região de Aveiro abriu oficialmente a época do ciclismo em Portugal. E a equipa ABTF Betão-Feirense entrou com tudo com a vitória de Santiago Mesa. No futebol, o Águeda foi o grande destaque do fim de semana, ao contrário de mais uma derrota do Anadia e do Sangalhos nos respetivos campeonatos. No atletismo, o CAOB conquistou a medalha de bronze no Nacional de Sub-18.

Recém-chegado a Portugal e já com uma importante vitória no palmarés, Santiago Mesa foi o herói da etapa que ligou Estarreja a Ílhavo e que teve passagem por várias localidades da Bairrada. Com esta vitória, o corredor colombiano iniciou a disputa da Taça de Portugal na liderança, a par do companheiro Afonso Eulálio, que conquistou a camisola da juventude e assim também lidera a Taça de Portugal em Sub-23.

Na Liga 3, o Anadia, com um novo treinador, voltou a sucumbir ao perder frente a um adversário direto, o Paredes, por 1-0. Má estreia de Pedro Machado, com a atenuante de não ter tido tempo (dois treinos) para impor as suas ideias.

A nível distrital, caiu o pano sobre a fase regular do Campeonato SABSEG. O grande interesse da última jornada prendia-se qual seria a equipa que acompanhava Estarreja, Ovarense e Fermentelos para a fase de apuramento de campeão. A luta pela última vaga era entre Águeda e Pampilhosa. E foram os Galos que garantiram esse estatuto ao vencerem em casa o Valonguense, por 2-0.

O Pampilhosa estava obrigado a ganhar em Aguada de Cima e esperar que o Águeda não fizesse o mesmo. E não conseguiu esse desiderato, pois a LAAC acabou por ser mais forte e venceu (3-1), naquela que foi a primeira vitória sob o comando técnico de Luís Santos.

O Oliveira do Bairro também acabou por morrer na praia. Os Falcões ganharam (3-0) de forma categórica no terreno do Fermentelos (que já estava apurado) e ficaram a 4 pontos do quarto lugar.

Na 1.ª Divisão Distrital em jogo entre vizinhos, a Juve Force foi a Calvão somar mais uma vitória (2-0) e voltou a aproveitar a perda de pontos do Vista Alegre, que empatou a três golos na Mealhada.

Com um golo perto do final, o Bustos perdeu na deslocação ao terreno do Válega.

Na luta pela manutenção, o Aguinense trouxe um ponto (0-) do terreno do Mourisquense, e o jogo Águas Boas – Avanca foi adiado para este domingo.

Já na 2.ª Divisão, nada de novo na frente da classificação, onde os três primeiros ganharam. Todos a jogar em casa, o Gafanha goleou o Antes (6-1), que assim ficou mais longe dos lugares de decisão. O VN Monsarros levou a melhor sobre o Carqueijo (3-1), tal como o Santo André frente ao Bom Sucesso, por 4-1.

Depois de 7 jogos sem ganhar, o Mamarrosa voltou a sorrir e venceu em casa o Mourisquense B, por 2-0

Quem também regressou às vitórias foi o Macinhatense sobre o Sosense, também por 2-0.

O Vaguense – Ribeira/Azenha foi adiado para o dia 1 de abril.

Na Liga Betclic Masculina, o Sangalhos deslocou-se a Guimarães e sofreu nova derrota, por 107-78. O Vitória SC foi mais forte em quase todos os capítulos, daí o resultado tranquilo.

No atletismo, a estafeta do CAOB conquistou a medalha de bronze no Campeonato Nacional Sub-18, nos 4x300m. A equipa de Oliveira do Bairro foi constituída por Matilde Simões, Mariana Oliveira, Joana Ferreira e Lara Pinto.