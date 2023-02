André Sardet abre “Concertos de Primavera” em Anadia

A edição deste ano conta ainda com as atuações de Miguel Ângelo, em abril, e Ana Bacalhau, em maio.

O cantor e compositor André Sardet abre o ciclo de “Concertos de Primavera” 2023, no próximo dia 25 de março, pelas 21h, no Cineteatro Anadia. O artista irá partilhar com o público os seus êxitos acumulados, ao longo de uma carreira de 25 anos, dedicados às canções.

A edição deste ano conta ainda com as atuações de Miguel Ângelo (15 de abril) e Ana Bacalhau (27 maio).

À semelhança do que tem acontecido em edições anteriores, os concertos serão acústicos e terão um formato intimista, possibilitando a interação com o público, num ambiente descontraído. Os artistas têm, assim, a oportunidade de partilhar, com a audiência, histórias e curiosidades associadas à composição de um tema ou a algum episódio memorável, sendo esta a matriz comum aos três “Concertos de Primavera”.

Os bilhetes podem ser adquiridos no Cineteatro Anadia às sextas-feiras e sábados, das 19h30 às 23h, e no dia de espetáculos, a partir das 14h. Os ingressos para os espetáculos têm um custo entre 14 e 10 euros. O bilhete geral, com acesso aos três concertos, custa 35 euros, na 1.ª plateia.

Os bilhetes encontram-se também disponíveis na bilheteira online – BOL (www.bol.pt), na Fnac, Worten e noutros postos BOL.