Biocant Park acolheu Mostra Tecnológica de Biotecnologia

A presidente da Câmara Municipal, Helena Teodósio, reafirmou ontem, dia 1 de fevereiro, que Cantanhede quer reforçar o estatuto de referência na área da Biotecnologia e deseja que o Biocant Park acolha mais entidades ligadas à tecnologia e inovação, mas também empresas que de alguma forma se relacionam com estas.

Ao intervir na sessão de abertura do BIO’n’TEQ – Mostra Tecnológica de Biotecnologia, que o Biocant realizou em parceria com a AEMITEQ – Associação para a Inovação Tecnológica e Qualidade, a autarca começou por recordar o “pioneirismo” do projeto de criação deste parque de ciência e tecnologia, que desde logo se assumiu como “um exemplo de empreendedorismo”.

Helena Teodósio manifesta-se convicta de que, duas décadas depois, o Biocant Park já é uma referência no cluster da Biotecnologia, embora ainda haja caminho para fazer neste domínio.

“A autarquia continua empenhada em fazer com que Cantanhede mantenha uma posição de revelo na evolução do cluster nacional do setor e está disponível para aprofundar a cooperação com todas as entidades públicas e privadas que possam contribuir para a concretização deste desígnio”, destacou.

Para o efeito, a edil cantanhedense adiantou que “o Município vai continuar a gerar dinâmicas favoráveis à evolução do Biocant Park, muito particularmente na vertente económica”, desejando “a vinda de mais empresas de conhecimento intensivo para o perímetro do Biocant Park, mas também para a instalação em torno dele de indústrias que desenvolvam produtos e serviços de elevado valor acrescentado, preferencialmente de áreas relacionadas com a biotecnologia”.

Na sessão de abertura usaram também da palavra Jorge Brandão, vice-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, e Horácio Pina Prata, presidente da Direção da AEMITEQ.

Ao longo de todo o dia, o edifício sede do Biocant Park foi palco de diversas iniciativas, desde a mostra de produtos e serviços a apresentações e mesas-redondas.

Organizada pelo Biocant – Technology Transfer Association e pela AEMITEQ – Associação para a Inovação Tecnológica e Qualidade, a Bio’n’TEQ enquadra-se nas atividades do projeto INOVC +: Ecossistema de Inovação Inteligente da Região Centro, cofinanciado pelo CENTRO 2020, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.