Câmara avança com obra de recuperação do edifício do tribunal

Enquanto decorrerem as obras, o Tribunal da Mealhada funciona no auditório da Biblioteca Municipal.

Foi assinada sta quinta-feira a consignação da empreitada de substituição das caixilharias do edifício Tribunal da Mealhada, uma intervenção que ascende aos 40 mil euros e que tem dois meses de prazo de execução. Esta é a fase 1 do projeto de recuperação do edifício. A fase 2 comporta a intervenção de fundo, incluindo cobertura, isolamento térmico e acessibilidades.

“É o primeiro passo para a requalificação de um edifício histórico, situado bem no coração da cidade da Mealhada e que já não apresenta as melhores condições, quer para quem trabalha, quer para quem ali tem de se deslocar para resolver as suas questões”, sublinha António Jorge Franco, presidente da Câmara Municipal da Mealhada.

O Tribunal da Mealhada funciona num edifício municipal, na Rua Dr. José Cerveira Lebre, e apresenta sinais de degradação a vários níveis, sendo as caixilharias a prioridade. A intervenção, nesta fase, custará 40.810 euros (IVA incluído).

A fase 2 será a de intervenção de fundo do edifício. O projeto – cobertura, interiores, isolamento, conforto térmico e eficiência energética – está já em elaboração, mas para a execução, será necessário o apoio financeiro do Estado. “O edifício é municipal, mas alberga, sem qualquer contrapartida, um pilar essencial da nossa sociedade que, sendo a face da Justiça, merece condições condignas. É esta sensibilização que temos feito junto do Administração Central para que sejam salvaguardadas, em programas de apoio financeiro, verbas para esta obra de fundo tão necessária”, explica o autarca.

Atualmente – e enquanto decorrerem as obras – o Tribunal da Mealhada utiliza o auditório da Biblioteca Municipal da Mealhada para parte da sua atividade.