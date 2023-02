Carnaval Sénior de Oliveira do Bairro promove o envelhecimento ativo

O Município de Oliveira do Bairro vai promover, no próximo dia 17 de fevereiro, na Cerâmica Rocha, a quarta edição do seu Carnaval Sénior, iniciativa dirigida ao público com idade igual ou superior a 50 anos.

O evento, que teve a sua primeira edição em 2018 e que esteve dois anos sem se realizar, devido à pandemia da Covid-19, vai realizar-se na Cerâmica Rocha, na cidade de Oliveira do Bairro, entre as 14h e as 18h, e contará com animação musical, baile, desfile e um lanche convívio.

Os objetivos da iniciativa passam pela promoção do envelhecimento saudável, de forma ativa e positiva, proporcionando momentos de lazer e de folia carnavalesca, com benefícios para a qualidade de vida da pessoa idosa.

A vereadora da Idade Maior, Lília Ana Águas explicou o tema (‘Oliveira do Bairro – Mundo de Gentes’) da edição deste ano: “Sendo nós um concelho que acolhe pessoas e famílias de mais de quarenta nacionalidades, quisemos com esta escolha sensibilizar a comunidade para a questão da interculturalidade e para a importância da inclusão e integração dos migrantes, pelo que desafiamos os participantes no Carnaval Sénior a usarem máscaras e disfarces de acordo com este tema”.

A autarca destaca ainda “a intenção de proporcionar encontros e reencontros, sabendo que não são muitas as oportunidades que estas pessoas têm para rever velhos amigos e fazer novas amizades”.

Tratando-se de uma iniciativa que está aberta a pessoas com idade igual ou superior a 50 anos, que também se podem inscrever e participar de forma individual, o Município de Oliveira do Bairro convidou para o evento todas as IPSS e lares privados do concelho com respostas dirigidas à população sénior. Foram ainda convidadas instituições de vários concelhos vizinhos, que manifestaram, em edições anteriores, o interesse em participar. Os melhores disfarces, nas categorias Individual e Grupo (ou Instituição) serão premiados.