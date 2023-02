Cartão nacional de acesso à Mata do Bussaco a partir de abril

Cartão permite acesso à Mata Nacional do Bussaco em qualquer altura do ano.

A Fundação Mata do Bussaco vai lançar, em abril, um cartão nacional que vai permitir que qualquer residente em território nacional possa entrar em condições especiais neste monumento nacional.

A decisão foi do Conselho Diretivo da Fundação Mata do Buçaco (FMB) para esta medida que vai permitir que, ao aderir ao cartão “amigos da Mata do Bussaco”, qualquer residente em território nacional possa entrar gratuitamente neste Monumento Nacional durante um ano (o cartão deverá ser renovado anualmente).

Este cartão tem uma anuidade com o valor de 29,95 euros, permitindo depois o acesso gratuito à Mata Nacional do Bussaco em qualquer altura do ano.

“Avançámos com este novo cartão porque temos sido abordados por muitas pessoas que gostariam de ficar ligados à Mata Nacional do Bussaco. O cartão vai permitir simbolicamente fazer essa ligação”, sustenta Guilherme Duarte, presidente da Fundação Mata do Bussaco.

Desde 2011, os habitantes dos Concelhos de Mealhada, Mortágua e Penacova já podiam beneficiar destas condições especiais, através do “Cartão Concelhio” e vão continuar a ter os mesmos benefícios, nas condições atuais, pois a FMB privilegia a relação de proximidade das comunidades locais à Mata do Bussaco.

O lançamento deste novo cartão está previsto para abril de 2023.