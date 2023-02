Centro Hospitalar do Baixo Vouga evoca Dia do Doente Oncológico

Os Serviços de Oncologia e Hematologia do Centro Hospitalar do Baixo Vouga vão evocar amanhã, dia 3 de fevereiro, na Sala Diatosta, o dia do doente oncológico.

Durante a manhã, o programa é aberto à comunidade e, por isso, abrange temas tão importantes como, entre outros, a alimentação, os cuidados a ter com a pele e os apoios sociais no âmbito da doença oncológica. Será ainda apresentado o livro “Vou fazer qumioterapia! E agora?”, da autoria da enfermeira Patrícia Martins, do Centro Hospitalar Barreiro/ Montijo, que aborda os receios – e algumas formas de os superar – de todos quantos, pela primeira vez, são confrontados com este tipo de terapêutica.

Antes mesmo de uma sessão livre de perguntas e respostas, um grupo de elementos da prestigiada fanfarra de São Bernardo trará alegria à sessão com uma pequena atuação.

À tarde, o programa é dirigido a profissionais de saúde.