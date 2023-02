Concelhia do PS/ Anadia contra nova superfície comercial

PS Anadia considera existir “fundamento legal para suspensão do PDM”.

A Concelhia de Anadia do Partido Socialista mostra-se contra a instalação de um Intermarché/Bricomarché na zona do Vale Santo, no centro da cidade de Anadia.

Recorde-se que este assunto foi abordado pelos vereadores do PSD em reunião de executivo, de 26 de janeiro, onde demonstraram igualmente descontentamento com este licenciamento, justificando as razões para se oporem à obra e de que já fizemos eco na edição anterior.

Em comunicado enviado à nossa redação, os socialistas anadienses começam por dizer que a construção desta nova superfície comercial “fere a decência e o respeito”. Consideram “incompreensível que isso possa acontecer”, quando, justificam, “está já em curso uma requalificação “ambiental e paisagística” do Monte Crasto, que visa, nas palavras da própria autarquia, transformar essa zona num espaço verde urbano, que pretende ligar o Monte Crasto ao Parque Urbano de Anadia, num verdadeiro «corredor verde»”.

