Intermarché e Bricomarché abrem hoje em Anadia

O Grupo Os Mosqueteiros abre hoje, em Anadia, duas novas lojas Intermarché e Bricomarché, representando um investimento total de 7,5 milhões de euros e a criação de 65 novos postos de trabalho.

A nova loja Intermarché com 1500 m2 de área de venda, vai criar 50 novos postos de trabalho e oferecer aos seus clientes serviços de cafetaria, restaurante, papelaria, ponto de entrega Locker CTT e ainda lavagem e secagem de roupa.

O novo espaço foi criado a pensar na sustentabilidade ambiental, dispondo de carregadores para veículos elétricos, bem como painéis solares que garantem a produção de eletricidade através de energia renovável.

Neste dia de abertura, o Intermarché está a oferecer a todos os clientes 50% de desconto em toda a loja.

O Bricomarché que vai ocupar uma área total de 1500 m2, permitiu a criação de 15 novos postos de trabalho na região.

Este espaço, para além da vasta gama que oferece nos cinco universos – Decoração, Bricolage, Construção, Jardim e Pet-Shop, – disponibiliza vários serviços personalizados e adequados às necessidades dos clientes, nomeadamente assistência técnica, click & collect, soluções de pagamento, entrega ao domicílio, serviço pós-venda e montagem e instalação.

Para comemorar a abertura do novo Bricomarché de Anadia, também hoje, quinta-feira, o ponto de venda oferece aos primeiros 50 clientes vales de 100 euros em compras iguais ou superiores a 100 euros e ainda o valor do IVA em talão em toda a loja nos dias 27, 28 e 29 de julho, que os clientes poderão descontar entre os dias 31 de julho e 6 de agosto.

“É com muita satisfação que abrimos esta nova loja em Anadia, que simboliza o investimento que o Grupo está dedicado a fazer na zona Centro do país, mas que também representa o reforço do posicionamento da insígnia na contribuição para o aumento do poder de compra dos nossos clientes. Esta abertura permitirá fomentar o impulso económico para os moradores de Anadia e arredores. Na nova loja, a nossa missão mantém-se: garantir os melhores produtos aos preços mais baixos”, explica Ruy Antunes, proprietário do Intermarché de Anadia.

Já Pedro Subtil, proprietário da nova loja do Bricomarché, salienta que “é um orgulho dar a conhecer este projeto onde todos os que nos visitam podem encontrar tudo o que precisam para os seus projetos ao melhor preço, com a garantia do melhor atendimento e da melhor resposta às suas necessidades”.