Sérgio Bandeira é candidato à Assembleia Municipal de Anadia pelo PS

Concelhia de Anadia do PS destaca a ligação do candidato a projetos locais, em prol da comunidade.

Sérgio Bandeira é o cabeça de lista à Assembleia Municipal de Anadia, nas próximas eleições autárquicas, pelo Partido Socialista.

Em nota enviada à redação, a Concelhia do PS avança que o candidato é “um filho da terra que até durante o seu percurso académico e profissional no Porto continuou com os projetos locais, em prol da comunidade”, tendo passado pela presidência da secção cultural da Associação Recreativa e Cultural de Tamengos, logo depois de ter fundado e presidido ao “CoolTOURa”, um grupo de espetáculos de variedades com adolescentes, tendo sido também organizador do maior espetáculo de heavy metal em Anadia e do Festival Arciprestal Jovem de Canção Mensagem, bem como autor no blogue “Anadia Sem Gente” e fundador e moderador do grupo de Facebook “CidadAnadia”.

Sérgio Bandeira foi também representante dos concidadãos na Assembleia de Freguesia de Tamengos; criou e organizou, mais recentemente, os encontros de debate político chamados “Ágora”.

Segundo aquela estrutura local do PS, o candidato “está muito motivado para continuar”, pois “sempre foi e sempre será um homem de ação em prol do bem comum”.

O candidato tem 45 anos, é casado e tem dois filhos. É licenciado em Engenharia Informática e de Computação pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Presentemente, é Diretor de Sistemas de Informação no Grupo Pecol, em Águeda.

“Com um contributo enorme tanto na sua Paróquia de Tamengos, como no Arciprestado de Anadia e ainda a nível diocesano, é catequista de adolescentes, pais e coordenador de equipa, animador de jovens e Presidente da “Equipa Arciprestal de Pastoral Juvenil e Vocacional de Anadia”, o que fez com que conhecesse todos os cantos do concelho”, refere nota da Concelhia do PS, onde se lê ainda que o candidato “é conselheiro do Bispo de Aveiro nas áreas da Pastoral Juvenil e Vocacional”, e organizador do “Arciprestelândia d’Anadia”, continuando como criador do subsídio semanal “Orar Em Família” e mentor dos “Encontros de introspeção!”, que ocorrem todos os meses.

O PS de Anadia vê ainda no candidato uma pessoa com “um carácter tolerante que busca o consenso amadurecido na discussão e no confronto, organizado, muito respeitador e cumpridor das regras”, tendo “o perfil adequado para ser presidente da AM, onde terá certamente um contributivo muito decisivo.”