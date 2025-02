António Baptista Pires é o candidato à Câmara da Mealhada pelo PSD

O candidato, líder da concelhia do PSD, tem a convicção de que pode contribuir para um “concelho melhor, com melhor resposta às preocupações e necessidades de quem vive no concelho e de quem nos visita”.

António Baptista Pires é o cabeça de lista do Partido Social Democrata à Câmara Municipal da Mealhada. A escolha foi aprovada por unanimidade pela Comissão Política Concelhia e apresentada aos militantes em Plenário, tendo contado com o apoio do presidente da Mesa do Plenário, Manuel Jacinto.

António Baptista Pires, 55 anos, nascido em Pampilhosa, é líder da concelhia do PSD, com formação na área de Ciências, com um passado profissional ligado ao setor empresarial como diretor administrativo e financeiro e diretor de gestão e controlo de custos, em várias empresas. Atualmente desempenha funções de gestor.

António Baptista Pires avança que decidiu aceitar este desafio “depois de ponderar e de ouvir muitas pessoas e a minha família”. Revela não o fazer “de ânimo leve”, mas sim, tendo a convicção de que “posso contribuir para termos um concelho melhor, com melhor resposta às preocupações e necessidades de quem vive no concelho e de quem nos visita”, realça o candidato social-democrata.

O candidato adianta que tem tido contactos com a população e instituições do concelho, “que tenho ouvido com grande preocupação, desde que tomei posse como presidente da Comissão Política do PSD”. “Levo muito a sério os projetos sociais e de apoio à comunidade aos quais darei uma especial atenção”, garante.

PS oficial e PS oficioso

António Baptista Pires fala ainda da atual Câmara Municipal da Mealhada, liderada por um Movimento Independente “que de Independente nada tem”, pois “todos sabemos que a origem da grande maioria dos eleitos é do Partido Socialista”, acrescentando que esta “foi uma forma encontrada de chegar ao poder, uma vez que, através do PS não o conseguiriam”. “Tudo isto para dizer que, de um lado, há o Partido Socialista oficial e, do outro, um Partido Socialista oficioso. Ou seja, a mesma visão que durante anos nos fez ficar para trás em relação aos concelhos vizinhos.”

Visão de modernidade

Quanto ao projeto que irá encabeçar, representa “capacidade, competência e um elevado sentido de responsabilidade, como o concelho da Mealhada precisa e exige, um concelho dinâmico, mobilizador e com grande capacidade de trabalho, que consiga unir os munícipes, saiba ouvir as pessoas. Queremos, fundamentalmente, que o PSD seja capaz de se constituir como alternativa e que dê aos munícipes do concelho uma nova visão de modernidade.”

Baptista Pires diz ainda que a proposta do PSD para o concelho pretende implementar novas dinâmicas quer ao nível da gestão corrente, quer da estratégia do investimento. O candidato afirma que tem havido “um desaproveitamento das capacidades da região, seja a nível do turismo, seja industrial e habitacional” e que a Mealhada está a ser ultrapassada pelos concelhos vizinhos “em infraestruturas de apoio local e dinâmicas com os empresários para atração do investimento privado e investimento público em projetos criados pelo poder central, por exemplo na educação e no turismo”.

O mesmo acontece, acusa, em relação à habitação para as famílias “que presentemente são obrigadas a procurar fora do concelho uma residência”.

É igualmente fundamental, diz Baptista Pires, “a mobilidade no concelho”, não só no que respeita à fluidez do tráfego, como também existe a necessidade de uma rede municipal de transporte público.

Baptista Pires conclui afirmando que esta candidatura “representa uma nova esperança para o concelho da Mealhada e para todas as suas freguesias”.