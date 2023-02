Diogo Resende regressa ao Fermentelos como treinador principal

A sua carreira de futebolística foi prematura devido a lesões. Manteve-se, no entanto, ligado ao futebol e tirou o curso de treinador. Desde 2020 que era treinador-adjunto de Hugo Oliveira, que foi o primeiro treinador do Fermentelos esta época e que saiu a 27 de novembro último, após empate caseiro com a LAAC. Hugo Oliveira e sua equipa técnica regressaram ao Alba, que se desmembra com a saída de Diogo Resende para o Fermentelos. É assim o regresso dois meses e meio depois, agora como treinador principal.

O seu primeiro teste é já este domingo, no terreno do Águeda, que também estreia um novo (Carmindo Dias) treinador, jogo a contar para a 1.ª jornada da fase de subida do Campeonato SABSEG.