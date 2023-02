Duelo bairradino nos quartos-de-final da Taça Distrito de Aveiro

A exemplo do que aconteceu na eliminatória anterior com o cruzamento de jogos entre equipas da Bairrada, o sorteio ditou mais um dérbi.

O Mealhada, único representante da 1.ª Divisão Distrital de Aveiro, fará a receção ao Fermentelos, para os quartos-de-final da Taça Distrito de Aveiro.

Uma das equipas estará nas meias-finais, cujos jogos também já foram sorteados, saindo do vencedor do Pampilhosa – União de Lamas.

Destaque para o dérbi entre Fiães e Lobão, duas equipas do concelho de Santa Maria da Feira, e que promete pela rivalidade.

O Alba recebe o Canedo e quem seguinte em frente medirá forças com o vencedor do dérbi feirense.

Os jogos dos quartos-de-final realizam-se a 7 de abril e as meias-finais no dia 25 do mesmo mês.

FOTO: AFATV