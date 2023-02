Fátima Lopes visita Biblioteca da Mealhada para “Palavra de Autor”

A apresentadora de televisão e escritora Fátima Lopes é a convidada da rubrica “Palavra de autor: ciclo de conversas com escritores”, dia 15 de fevereiro, pelas 17h30, na Biblioteca Municipal da Mealhada. A autora apresentará o seu último livro “Faz o que o teu coração pede”.

Fátima Lopes participa neste encontro com os leitores com duplo propósito: por um lado, a apresentação do seu último livro “Faz o que o teu coração pede”, por outro, a partilha de experiências e vivências com os seus leitores, fazendo jus às suas notáveis capacidades de comunicadora. O encontro, que resulta de uma parceria com a loja CTT Mealhada, conta com a moderação do jornalista Miguel Midões.

Fátima Lopes é conhecida do grande público como apresentadora de televisão, tendo-se estreado- na SIC, em 1994, passando, mais tarde, para a TVI e regressando, depois, à SIC. Define-se como comunicadora. Este seu último livro “é uma história inspiradora de amor e fé, que nos mostra a urgência de fazer o que o coração nos pede”.

“Faz o que o teu coração pede” é o último livro da autora que conta já outras oito publicações, entre as quais “Fátima – o meu caminho, a minha fé”, “Encontrei o amor onde menos esperava” ou Viver a vida a amar”.

“Palavra de Autor: ciclo de conversas com escritores” é uma iniciativa bimensal, promovida pela Biblioteca Municipal da Mealhada, que visa proporcionar aos leitores momentos de aproximação e convívio com escritores portugueses. Nesta já participaram autores como José Milhazes, Rodrigo Guedes de Carvalho e Pedro Chagas Freitas.