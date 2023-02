GNR de Anadia regressa às antigas instalações

Obras de reabilitação e adaptação no quartel da GNR ultrapassaram um milhão de euros.

O Destacamento Territorial da GNR de Anadia regressou, na última sexta-feira, dia 24 de fevereiro, às suas antigas instalações, na Avenida Eng. Tavares da Silva, em Anadia, estando já em pleno funcionamento, avança a câmara municipal de Anadia.

Em nota à comunicação social, a autarquia anadiense destaca que o quartel, “agora renovado, foi alvo de obras de reabilitação e adaptação. A empreitada resulta de um investimento superior a um milhão de euros, suportado pelo Ministério da Administração Interna, que permitiu dotar a GNR de Anadia, de instalações adequadas ao desempenho da sua missão”.

A remodelação implicou a reorganização de todo o espaço interior, criando uma maior funcionalidade dos serviços, acrescenta o Município.

“Tendo em conta as más condições das instalações do Destacamento Territorial da GNR de Anadia, esta foi uma intervenção de fundo muito aguardada pelo Município de Anadia, que, para o efeito, celebrou um contrato de cooperação interadministrativo com o Ministério da Administração Interna e a GNR”, lê-se ainda naquela nota.

Recorde-se que, enquanto as obras decorreram, o Destacamento Territorial da GNR de Anadia funcionou, provisoriamente, na antiga Escola Secundária de Anadia, na Avenida 25 de Abril.