Idosos da Mealhada vão “Reviver o Entrudo” no próximo dia 15 de fevereiro

Evento junta mais de 360 participantes de nove instituições do concelho.

Mais de 360 idosos participam numa tarde de folia que os fará “Reviver o Entrudo”. A atividade, que se realiza dia 15 de fevereiro, no Pavilhão Multiusos da Associação Desportiva Cultural e Recreativa de Antes, procura proporcionar momentos diferentes aos utentes da terceira idade e da área da deficiência das instituições particulares de solidariedade social da Mealhada.

É uma tarde muito diferente a que o “Reviver o Entrudo” proporciona aos participantes. Para muitos, é o reviver de tempos passados, de brincadeiras e de folia carnavalesca, um momento de convívio e encontro entre os utentes das diversas instituições participantes.

Este carnaval institucional é promovido no âmbito da Rede Social, e da responsabilidade da Câmara Municipal da Mealhada juntamente com as Instituições Particulares de Solidariedade Social concelhias, das áreas da terceira idade e deficiência.

Participam nove IPSS do concelho, nomeadamente a Associação Desportiva Cultural e Recreativa de Antes, que cede o pavilhão, o Centro Social Comendador Melo Pimenta, o Jardim de Infância Dr.ª Odete Isabel, a Santa Casa da Misericórdia da Mealhada, a APPACDM de Anadia – Centro Santo Amaro, o Centro de Assistência Paroquial da Pampilhosa, a Casa do Povo da Vacariça, o Centro Social da Freguesia de Casal Comba e o Centro Paroquial de Solidariedade Social de Ventosa do Bairro.

A iniciativa conta ainda com o apoio da Tuna da Universidade Sénior da CADES, da Sociedade de Água de Luso, dos Bombeiros Voluntários da Mealhada e da Escola Profissional Vasconcellos Lebre.