Mata do Bussaco calendariza semestre e reforça candidaturas e projetos

Ao longo deste primeiro semestre haverá propostas para todos os fins de semana na Mata do Bussaco. Saiba quais são.

Desde exposições, jantares e caminhadas à Semana Santa ao festival de artes Catrapim, a Fundação Mata do Bussaco (FMB) preparou um programa recheado de atividades para este primeiro semestre de 2023, apostando em ultrapassar a marca de cerca de 300 mil visitantes conquistada em 2022.

Ao longo deste primeiro semestre haverá propostas para todos os fins de semana na Mata do Bussaco, a começar já com a exposição de azulejos dos séculos XVII e XVIII, patente no Convento de Santa Cruz até 19 de fevereiro.

O presidente da FMB, acompanhado pela equipa responsável pelos vários setores da Mata, apresentou o calendário pormenorizado para as atividades previstas até junho, que incluem caminhadas pelo património edificado nos dias 26 de fevereiro, 26 de março, 30 de abril e 28 de maio. Já as caminhadas pelo património natural acontecem a 4 de fevereiro, 4 de março, 8 de abril e 6 de maio.

Saiba mais aqui ou na edição impressa de 2 de fevereiro.