Octogenário de Avelãs de Caminho desaparecido desde domingo

Mantêm-se as buscas no terreno, de forma mais acentuada entre Talhadas e Águeda, local onde no passado domingo terá desaparecido João Seabra, de 82 anos, natural de Avelãs de Caminho.

De acordo com a Junta de Freguesia de Avelãs de Caminho, num dos contactos feitos com a família, João Seabra, mais conhecido por João Carriço, terá dito que se tinha deslocado a São Pedro do Sul (Viseu) e que estava a regressar a casa. Não terá entrado na A25, tendo feito o seu percurso nas estradas secundárias, ao volante de um Peugeot 206, de cor azul, com a matrícula 49-58-MU.

Ainda realizou uma chamada telefónica para o 112, mas não soube dizer onde se encontrava, revelando alguma desorientação. Ontem (terça-feira), mais de três dezenas de operacionais estiveram envolvidos nas buscas, para já, sem sucesso.

Pede-se a quem tenha alguma informação sobre o seu paradeiro, que contacte a GNR de Arrancada do Vouga (234 644 137), os Bombeiros de Águeda (234 610 100) ou a Junta de Freguesia de Avelãs de Caminho (924 433 501).