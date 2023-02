Sangalhos sem grandes argumentos frente ao Benfica

Após um primeiro quarto marcado pelo equilíbrio, com ambas as equipas a liderarem em diferentes momentos, as “águias” distanciaram-se na saída para o segundo quarto. O Sangalhos voltou a entrar na luta pelo resultado, chegando à liderança a três minutos do intervalo, mas à saída para os balneários era o Benfica que seguia na frente por 47-34.

O segundo tempo ficou marcado pelo controlo dos “encarnados”, que se superiorizaram ao emblema bairradino com um parcial de 56-33. Estatisticamente, importa mencionar os 11 triplos convertidos pelo Benfica, enquanto nos visitantes se destaca a batalha pelos resultados com uma igualdade a 42 ressaltos para cada emblema.

Cléusio Castro (17pts, 9res, 2ast, 2rb, 1dl) e Anderson Correia (10pts, 3res, 4ast, 2rb) foram as figuras do Sangalhos.

O Sangalhos alinhou e marcou: Dimitri Maconda (7), Tiago Barreto (5), Jerónimo Luís (9), Leonel Paulo (9) e Cléusio Castro (17) – cinco inicial – João Martinho (7), Anderson Correia (10) e Filipe Cruz (3).

Este sábado, o Sangalhos joga, às 21h, no reduto do Vitória SC.

FONTE: FPB