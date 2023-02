Tatiana Pinto, futebolista de Oliveira do Bairro, melhor em campo pela Seleção

Tatiana Pinto, futebolista natural do concelho de Oliveira do Bairro, foi considerada a melhor em campo, no jogo que na passada quarta-feira, levou a Seleção Nacional a qualificar-se, pela primeira vez, para o Campeonato do Mundo Feminino da modalidade. Portugal venceu a Seleção dos Camarões por 2-1.

Aos 28 anos, Tatiana Pinto conta já 95 internacionalizações e 5 golos marcados ao serviço da Seleção Nacional. Joga atualmente no clube espanhol Levante.

A futebolista iniciou a sua formação desportiva no Oliveira do Bairro Sport Clube, tendo passado pelo Fermentelos e pelo Clube de Albergaria.

Depois disso, esteve no estrangeiro, concretamente na Alemanha e Inglaterra. Após essa experiência no exterior, regressou a Portugal, onde vestiu a camisola do Sporting CP, durante cinco anos. Foi no clube verde e branco que ganhou tudo o que havia para ganhar: dois campeonatos, 2 Taças de Portugal e uma Supertaça. Do Sporting rumou então para o Levante, onde joga atualmente.

A vereadora Susana Martins já endereçou, em nome do Município de Oliveira do Bairro, os parabéns a Tatiana Pinto “por este enorme feito, extensíveis à sua família, ao Oliveira do Bairro Sport Clube e a todos os que contribuíram para o seu percurso de sucesso, que honra o concelho e nos enche a todos de orgulho”.

A vereadora do desporto da CMOB desejou sorte e felicidades à jogadora e à Seleção Nacional na fase final do Mundial Feminino, que se vai realizar na Austrália e na Nova Zelândia, entre 20 de julho e 20 de agosto. “Estamos contigo”, exclamou Susana Martins.