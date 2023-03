1.º Festival Literário da Mealhada aproxima cidadãos dos livros e dos escritores

Uma feira do livro, sessões musicais e de teatro, oficinas e encontros com escritores são algumas das iniciativas incluídas no programa do FLIM.

A Câmara da Mealhada realiza, de 27 de março a 2 de abril, a primeira edição do FLIM – Festival Literário da Mealhada, uma iniciativa que procura estabelecer proximidade com os livros, os escritores, os leitores e artistas.

Uma feira do livro, sessões musicais e de teatro, oficinas, encontros com escritores são algumas das iniciativas incluídas no programa do Festival, que se centra, nesta primeira edição, na poesia, que será explorada em todos os sentidos, na música, no teatro, na leitura. “Temos iniciativas para todos os públicos, desde os bebés aos idosos, porque a nossa visão é posicionar a biblioteca como um local de cultura e de encontro entre as várias gerações. A aposta na cultura é crucial na política de desenvolvimento integrado defendida por este executivo e o FLIM será um poderoso instrumento para aproximar os cidadãos do concelho dos livros e dos escritores”, sublinha Filomena Pinheiro, vice-presidente da Câmara.

O FLIM vai desenrolar-se maioritariamente na Feira do Livro, que decorrerá numa tenda instalada junto à Biblioteca, mas tem extensões no centro da cidade, na vila do Luso e no Cineteatro Messias.

Declamação de poesia, leituras comunitárias, sessões de cinema, concerto de poesia para crianças, são alguns dos momentos do FLIM, que integra também a programação da Semana da Leitura, com atividades nas Bibliotecas Escolares, entre os dias 27 e 31 de março.

No decorrer do FLIM, a 1 de abril, será conhecido o vencedor do Prémio Literário António Augusto Costa Simões, que pretende homenagear o mais notável mealhadense.

“Queremos afirmar a Mealhada na Cultura e este festival surge como espaço de reflexão, de encontro e de criação das pessoas ligadas à cultura e de toda a nossa comunidade”, disse a autarca.