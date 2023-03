38 produtores do país presentes em Encontro Nacional de Espumantes na Curia

Além dos espumantes, o visitante poderá ainda usufruir da mostra e venda de iguarias, típicas e doçaria da Região da Bairrada que harmonizam com o espumante.

São 38 os produtores de espumante do país que vão estar presentes naquele que é o Millèsime – 1.º Encontro Nacional de Espumantes.

Realizado pelo Município de Anadia, em parceria com a Comissão Vitivinícola da Bairrada, este evento realiza-se nos próximos doas 25 e 26 de março, no Curia Palace Hotel.

Esta iniciativa vai reunir os melhores produtores nacionais de espumantes com denominação de origem, contando com um vasto programa de atividades e alguns convidados especiais, destacando-se provas comentadas de espumantes, provas de harmonização de espumantes com iguarias, debates e animação.

“Será um evento sofisticado e muito inspirado no universo da época dourada dos primeiros anos do século XX, no cenário místico, clássico e grandioso que caracteriza o Curia Palace Hotel”, refere nota da autarquia onde se lê também que “cada produtor terá um espaço próprio para mostra e degustação dos seus espumantes”.

A entrada no evento tem um custo de 10 euros, com direito a um copo, ou 15 euros para os dois dias de visita.