Ação de sensibilização sobre floresta nos Mercados de Anadia e Vil. do Bairro

O Município de Anadia, em parceria com o Destacamento Territorial da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Anadia, através do Núcleo de Proteção Ambiental, vai desenvolver, este fim de semana, nos Mercados de Anadia e Vilarinho do Bairro, a partir das 8h, ações de informação e sensibilização da população sobre gestão de combustível e uso do fogo, no âmbito da Operação “Floresta Segura 2023”.

Em nota à comunicação social, o município anadiense avança que “estas ações de informação e sensibilização, pretendem alertar para a importância dos procedimentos preventivos a adotar, nomeadamente sobre o cumprimento das faixas de gestão de combustível e o uso do fogo na realização de queima de amontoados e queimadas”.

Pretende-se ainda prevenir comportamentos de risco com a finalidade de garantir a segurança das populações e do seu património e salvaguardar o tecido florestal.