Aguedense condecorada com a Medalha da Cruz de São Jorge

A aguedense Ana Miguel dos Santos, investigadora na Universidade de Cambridge e especialista em Assuntos de Segurança e Defesa, foi condecorada com a Medalha da Cruz de São Jorge, no passado dia 28, em reconhecimento da sua competência, permanente disponibilidade e elevadíssimo sentido de serviço público.

Esta condecoração destina-se a galardoar militares e civis, nacionais ou estrangeiros, que no âmbito do seu desempenho técnico-profissional, contribuam significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Ministério da Defesa Nacional, do Estado-Maior-General das Forças Armadas, ou do respetivo ramo.

Num dos seus últimos atos enquanto Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, o Almirante António Silva Ribeiro, no momento da condecoração, agradeceu a dedicação de Ana Miguel dos Santos “Obrigada pela sua amizade para com as forças armadas”.

Ana Miguel dos Santos foi deputada à Assembleia da República, eleita pelo PSD no círculo eleitoral de Aveiro, para a XIV legislatura. Integrou a Comissão Parlamentar de Defesa Nacional, área que coordenou no grupo parlamentar dos sociais-democratas.

No mesmo dia, 28 de fevereiro, o Almirante António Silva Ribeiro recebeu do Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, a Grã-Cruz da Ordem Militar de Cristo. As cerimónias, em Lisboa, precederam a posse do General José Nunes da Fonseca como novo Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas.