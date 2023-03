Apanhado em flagrante no quarto furto à Boialvomotos

Um homem de 59 anos foi apanhado em flagrante minutos depois de furtar o armazém da Boialvomotos – Motociclos e Motoserras, estabelecimento situado na Rua Principal, em Boialvo, Avelãs de Cima (Anadia).

Os proprietários encontravam-se no estabelecimento à hora do furto, cerca das 20h da penúltima sexta-feira, dia 24 de fevereiro. “Estávamos a fechar a loja, e quando passámos por ele, vimo-lo com uma caixa da Stihl [marca de material vendido naquela loja]. Detivemo-lo de imediato e chamámos a GNR”, tendo o suspeito ficado detido, mas apenas naquela noite. “No dia seguinte, já andava na povoação”, conta o gerente da Boialvomotos, Francisco Matos.

O suspeito terá confessado à GNR ser a quarta vez, este ano, que furtava a Boialvomotos, alegadamente para vender o material furtado a uma oficina da região, sendo que, da última vez, levava quatro potes de cinco litros de óleo de mistura, no valor de cerca de 70 euros/cada.

Através das câmaras de vigilância, os proprietários conseguiram detetar o modus operandi do alegado assaltante para entrar no armazém, através da casa do vizinho, já tendo, entretanto, procedido a um reforço da segurança.

Na segunda-feira seguinte ao assalto, dia 27 de fevereiro, o alegado assaltante foi ouvido no Tribunal de Anadia. “Nós, os proprietários, e outro vizinho que também o viu a sair daqui com o material, ainda não fomos ouvidos, mas o Ministério Público ficou de nos contactar, para dar seguimento ao processo”, garantiu Francisco Matos ao JB.