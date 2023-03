Cantanhede: Filme “Epopeia Gandareza” vence festival na Malásia

Filme do realizador cantanhedense, Vasco Otero, já tinha sido premiado anteriormente, na Índia e em Portugal.

O filme “Epopeia Gandareza”, realizado por Vasco Espinhal Otero e produzido por Cabra Cor de Rosa / Cineclub Bairrada, foi o grande vencedor na categoria de “Melhor Longa-metragem Internacional – Best International feature film” na competição oficial do ”Indo – Malaysia Film Festival” que decorreu na Malásia, a 5 de fevereiro.

Recorde-se que esta obra já tinha sido recentemente premiada na competição oficial do “Sittannavasal International Film Festival” na categoria de “Melhor Longa-metragem Internacional – Best International feature film”, na Índia, em janeiro deste ano.

“Epopeia Gandareza” teve estreia oficial em Portugal no Festival de Cinema de Avanca, em julho de 2022, tendo sido um dos três finalistas na categoria “Longa-metragem – Competição Avanca” do Festival de Cinema de Avanca.

Nesta epopeia, o espectador é convidado a adotar a visão de um narrador divino ou extraterrestre, vindo dos confins do Cosmos e do início microscópico da vida, que chega ao nosso planeta e à região da Gândara.

No entanto, segundo o realizador Vasco Otero, “o filme não se fecha nesta região geográfica, ela é apenas uma referência, um ponto de passagem, uma cultura própria e única, mas entre muitas desta aldeia global. Daí também o adotar do conceito de epopeia, um pouco como Camões fez com «Os Lusíadas». Os desafios ambientais também são abordados, a ameaça de oblívio da humanidade, mas há também um apontar de soluções na diversidade cultural, partilha emocional e arte científica”.

Ainda segundo o cineasta de Cantanhede, “trata-se no fundo de experiência sensorial e intuitiva, uma viagem guiada ao longo dos vários capítulos, embalada pela música. É este o seu propósito principal. Pausar, sentir, incomodar, deliciar, confrontar, refletir e transpor para um plano de meta-análise. O seu ritmo e tom são estabelecidos pela justaposição intencional de imagens e som, é esta a sua linguagem, provavelmente universal”.

A conceção da “Epopeia Gandareza” foi iniciada em 2016, de forma independente, comportando elementos de vários géneros cinematográficos: filme manifesto, artístico, experimental, musical, ambiental, documental e ficção científica. Contém excertos de poemas do escritor Carlos de Oliveira, tendo sido já traduzida para onze línguas diferentes. A edição esteve a cargo de Paulo Fajardo, Samuel Filipe e Vanessa Rodrigues.

“Epopeia Gandareza” estará em exibição noutros festivais, salas e cineteatros do país e além-fronteiras. Brevemente, será realizada uma digressão com exibição em formato de cine-concerto.