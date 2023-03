Cantanhede promove Semana da Floresta

O Município de Cantanhede assinalou na terça-feira, dia 21 de março, o Dia Internacional das Florestas, com a realização de um peddy-paper no Parque Verde de São Mateus. Especialmente direcionada para os alunos do 4.º ano do Centro Escolar de Cantanhede, a atividade que teve como principal objetivo dar a conhecer, as características de algumas árvores que se encontram no Parque Verde da Cidade de Cantanhede, em que tipo de habitat se encontram e que animais necessitam destas árvores para se abrigarem ou se alimentarem.

Com organização do Gabinete Técnico Florestal da Câmara Municipal, esta ação está integrada no projeto Semana da Floresta que irá decorrer até amanhã, dia 25 de março, com um conjunto de ações de educação ambiental sobre diversas temáticas ligadas à floresta, uma exposição e ações de demonstração.

Recorde-se que o programa já se havia iniciado na passada segunda-feira, dia 20 de março com a inauguração da exposição “Viver a Floresta”, que está patente ao público até hoje, dia 24 de março, no edifício dos Paços do Concelho. Esta mostra tem como principal objetivo apresentar a floresta, não apenas como um conjunto de árvores, mas sim um complexo ecossistema onde habitam e se relacionam um grande número e variedade de seres vivos, muitos dos quais exóticos e invasores.

Paralelamente, também no dia 20 de março foi realizada uma atividade sob o tema “Deveres de Gestão de Combustível”, dirigida à comunidade sénior da freguesia de São Caetano.

“Falar de Invasoras na Lagoa dos Teixoeiros”, “Prevenção de Incêndios: O Vigilante da Floresta” “Chorão, Não!” e “Queimar em Segurança” serão algumas das temáticas abordadas, quer junto da comunidade escolar, quer da população em geral.

A Semana da Floresta prevê abrangendo um universo de quase 200 alunos dos diversos graus de ensino, com ações pedagógicas em estabelecimentos de ensino do concelho, tendo como principal objetivo promover a consolidação de conhecimentos sobre a floresta e o que ela representa para a comunidade e para o equilíbrio dos ecossistemas, mas também fomentar a adoção de atitudes favoráveis à correta utilização dos recursos naturais, fortalecendo ainda a relação das crianças e jovens com o meio natural e consciencializar para a importância da gestão da floresta como fator de salvaguarda e preservação da biodiversidade.

A comemoração do Dia Internacional das Florestas tem objetivo sensibilizar a população para a importância da preservação das árvores e despertar para a necessidade de gerir de forma sustentável as florestas, no que diz respeito à utilização dos seus recursos, sobretudo em ecossistemas frágeis.