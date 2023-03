Confraria dos Rojões da Bairrada encerra ciclo de capítulos em Coimbra

A Confraria dos Rojões da Bairrada com Grelo e Batata à Racha realizou o seu VIII Capítulo na cidade de Coimbra, no passado sábado, dia 25 de fevereiro, completando assim o 1.º ciclo de comemorações capitulares na sede de cada um dos oito concelhos da região da Bairrada.

A receção aos convidados teve lugar no imponente Convento de São Francisco, onde foram brindados com a atuação da Tuna Estudantina da Universidade de Coimbra, e com um serviço de pequeno-almoço riquíssimo, onde se evidenciaram as iguarias bairradinas.

O momento alto da cerimónia capitular realizou-se na sala D. Afonso Henriques (antiga Igreja do convento), com a bênção das insígnias, e entronização dos Confrades de Honra: Câmara Municipal de Coimbra, representada pelo presidente José Manuel Silva, e a Escola Profissional de Anadia, representada pelo diretor Adriano Aires. Seguiu-se a entronização dos confrades efetivos: Carlos Canas, Manuel Pereirinha e Pedro Gomes. Durante a cerimónia, ouviu-se o grupo de fados de Coimbra “Canto da Noite”.

Encerrada a parte protocolar, tirou-se, na escadaria, a “foto de família” com todas as confrarias, seguindo-se o desfile em direção ao Hotel Quinta das Lágrimas, orientado pelo grupo de bombos “Bate Forte”, de Vilarinho do Bairro.

Chegados à Quinta das Lágrimas, os 210 confrades e amigos dirigiram-se a uma requintada sala, preparada para os acolher com uma ementa de excelência, onde os Rojões da Bairrada foram os reis, mas onde não faltaram muitas outras iguarias regionais.

Na despedida, já a tarde ia longa, foram distribuídas lembranças a todas as confrarias presentes. O Confrade-Mor da Confraria dos Rojões da Bairrada com Grelo e Batata à Racha, Antonino Viegas, agradeceu a todos a presença e desejou “um bom regresso às suas terras”.