Construção da rotunda no Peneireiro (Anadia) começa dentro de dias

A cerimónia de assinatura do auto de consignação para a construção da rotunda na EN1/IC2, no lugar do Peneireiro, na UF de Tamengos, Aguim e Óis do Bairro, decorreu ontem, dia 29 de março, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, devendo a intervenção no terreno ter início nos próximos dias, avança a autarquia em nota enviada à comunicação social.

A obra foi adjudicada à empresa Vitor Almeida & Filhos, SA pelo montante de 335.436,18 euros, com um prazo de execução de 150 dias.

Na ocasião, a presidente da Câmara Municipal de Anadia, Teresa Cardoso, recordou que a negociação para a realização desta obra “decorreu durante vários meses entre o Município de Anadia e a Infraestruturas de Portugal (IP)”, tendo culminado com a assinatura do Acordo de Gestão para a execução da rotunda.

O Município de Anadia será o responsável pela execução da obra, tendo por base o projeto de execução elaborado pela IP. Compete ainda à autarquia fiscalizar a obra até ao seu encerramento administrativo, cabendo-lhe ainda a responsabilidade financeira e contabilística da mesma.

“O projeto tem o intuito de melhorar e reforçar as condições de segurança rodoviária e de circulação dos seus utilizadores”, avança ainda nota da câmara municipal que apela “à melhor compreensão dos utentes daquela via para os eventuais constrangimentos que possam advir do decorrer das obras”.