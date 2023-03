Dois homens detidos no concelho de Anadia por furto de cobre

Dois homens, de 25 e 31 anos, foram detidos, ontem, dia 28 de março, na freguesia de São Lourenço do Bairro, no concelho de Anadia, acusados do furto de cobre.

Segundo o Comando Territorial de Aveiro da GNR, a detenção foi efetuada pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Águeda, durante uma ação de patrulhamento.

Em nota à comunicação social, a GNR avança que “os militares verificaram um veículo a circular em velocidade excessiva, pelo que procederam à sua abordagem”, quando, no momento da fiscalização, deram conta de que no interior do veículo, “existia uma grande quantidade de fio de cobre enrolado, tendo sido possível apurar que o referido material teria sido furtado na linha da Beira Alta da CP, em Mortágua”.

Desta ação policial resultou a apreensão e recuperação de 118 metros de cabo de cobre, com o peso aproximado de 155 quilos e valor estimado de 1.085 euros; uma viatura; um telemóvel; uma rebarbadora; três baterias e três discos de corte.

A ação que contou com o reforço dos militares do Posto Territorial da Mealhada e do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Cantanhede.

Os detidos, acrescenta nota da GNR, foram constituídos arguidos e os factos comunicados ao Tribunal Judicial da Santa Comba Dão.