ExpoBairrada acontece de 5 a 9 de julho e já há novidades

A ExpoBairrada, um dos principais certames da região, está de regresso no próximo verão, ao Espaço Inovação, em Oliveira do Bairro.

O evento vai decorrer de 5 a 9 de julho naquele local que, anualmente, acolhe esta mostra das potencialidades económicas, culturais e associativas do Concelho de Oliveira do Bairro e da região.

As normas para funcionamento, adesão e inscrição de expositores para a ExpoBairrada 2023 foram aprovadas esta quinta-feira, em reunião de Câmara.

Entre as novidades já avançadas, a ExpoBairrada passará a ter como custo diário 2,50 euros, com acesso gratuito no último dia, domingo, e com o passe geral a custar 7,50 euros.

De resto, o evento estará em linha com as edições anteriores, disse o vice-presidente da Câmara, Jorge Pato, na reunião pública do executivo desta tarde, esperando que “tenha mais sucesso que as edições anteriores”.

A programação completa do certame será conhecida em breve, prometeu o autarca.