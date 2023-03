Férias desportivas e culturais ocupam pausa letiva em Anadia

Com o objetivo de ocupar, de forma salutar e enriquecedora, a pausa letiva das crianças e dos jovens, o Município de Anadia volta a promover o programa de “Férias Desportivas e Culturais” Páscoa 2023 que vai decorrer, entre 3 e 6 de abril e entre os dias 11 e 14. A atividade é direcionada a crianças entre os 6 e os 12 anos de idade.

As atividades vão ser desenvolvidas, entre as 9h e as 13h30, nos vários espaços municipais, nomeadamente no Complexo Desportivo de Anadia, Biblioteca Municipal, Museu do Vinho Bairrada, Ecoparque de Anadia e Parque Urbano da Cidade (Anadia), abrangendo as áreas do ambiente, cultura, desporto, expressão artística e outros domínios de relevante interesse para as crianças e jovens.

Segundo a autarquia “este projeto tem como principais objetivos criar a oportunidade para que as crianças e os jovens experimentem um conjunto de modalidades desportivas e atividades de âmbito sociocultural, sensibilizando-os para a continuidade da sua prática e para a transmissão de valores coincidentes com uma forma de vida saudável”. Por outro lado, visa ainda “promover a formação integral das crianças e jovens, bem como reforçar os laços de amizade e de intercâmbio, o conhecimento do meio e da realidade e fomentar a cooperação e o trabalho de equipa”, bem como colmatar a crescente necessidade dos pais e encarregados de educação em arranjar contextos de ocupação adequados, para a frequência dos seus educandos, durante a interrupção das atividades escolares.

As inscrições podem ser efetuadas a partir de hoje, dia 24 de março, na Secretaria das Piscinas Municipais de Anadia. O valor é de 20 euros/semana. A organização fornece a todos os participantes o almoço, contudo, as crianças devem trazer o lanche para o período da manhã.