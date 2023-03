Horóscopo – Semana 9 de 2023

Maria Helena Martins

Carneiro

Carta Dominante: 10 de Paus, que significa Sucessos Temporários, Ilusão.

Amor: Avizinham-se momentos muito felizes com o seu par. Não espere que o amor vá ter consigo, dê o primeiro passo. Saúde: Proteja-se de mudanças de temperatura. Dinheiro: Tenha cuidado com a forma como trata os seus colegas. Lembre-se que eles merecem todo o seu respeito. Pensamento positivo: Estou atento, sei que o sucesso exige um esforço constante. Números da Sorte: 02, 03, 05, 08, 19, 20

Touro

Carta Dominante: 7 de Ouros, que significa Trabalho.

Amor: Antes de acusar o seu par, pense se não está a ser exagerado ou injusto para com ele. Saúde: Período marcado pela instabilidade emocional. Procure manter o equilíbrio através da prática de meditação. Dinheiro: Planeie bem o seu trabalho antes de iniciar um novo projeto. Pensamento positivo: Com esforço e trabalho consigo alcançar as minhas metas. Números da Sorte: 01, 06, 09, 41, 42, 49

Gémeos

Carta Dominante: 3 de Espadas, que significa Amizade, Equilíbrio.

Amor: Esteja consciente dos seus erros e não alimente discussões com os seus amigos. Aprenda a perdoar. Saúde: Cuidado com os acidentes domésticos. Tendência para pequenas queimaduras. Dinheiro: Seja mais comedido e organize um plano que lhe permita controlar o seu orçamento doméstico. Pensamento positivo: Uma palavra de conforto é sempre bem recebida. Números da Sorte: 08, 10, 36, 39, 41, 47

Caranguejo

Carta Dominante: 10 de Ouros, que significa Prosperidade, Riqueza e Segurança. Amor: Um relacionamento antigo pode chegar ao fim. Prepare o seu coração pois esperam-se períodos de alguma tristeza, mas eles são necessários para as alegrias que também hão-de vir. Saúde: Não se preveem problemas neste setor. Dinheiro: É possível que receba dinheiro inesperadamente. Pensamento positivo: A riqueza interior é o meu maior tesouro. Números da Sorte: 05, 06, 07, 10, 18, 22

Leão

Carta Dominante: Ás de Ouros, que significa Harmonia e Prosperidade.

Amor: Pode sofrer uma desilusão com alguém da sua família. Mantenha a serenidade em qualquer situação. Saúde: Tendência para infeções oculares. Vá ao médico se não se sentir bem. Dinheiro: Faça uma análise à sua vida profissional e avalie se vale a pena manter um emprego que prejudica a sua estabilidade emocional. Pensamento positivo: Cultivo a harmonia na minha vida! Números da Sorte: 08, 09, 10, 17, 19, 25

Virgem

Carta Dominante: A Papisa, que significa Estabilidade, Estudo e Mistério.

Amor: Poderá sentir vontade de ajudar os outros. Aproveite e dê a mão a quem precisa. Saúde: Cuidado com as correntes de ar. Dinheiro: Esteja consciente das suas capacidades e aposte na melhoria das suas condições de trabalho. Pensamento positivo: A minha intuição ensina-me sempre o caminho a seguir! Números da Sorte: 15, 26, 31, 39, 45, 48

Balança

Carta Dominante: 8 de Paus, que significa Rapidez.

Amor: É possível que conheça uma pessoa que, em pouco tempo, conquistará o seu coração de forma arrebatadora. Saúde: Consulte o seu médico se tem tido problemas ligados com a ansiedade. Dinheiro: Momento propício para proceder a uma mudança radical no panorama profissional. Pensamento positivo: Adapto-me rapidamente às novas situações. Números da Sorte: 06, 11, 25, 32, 49, 58

Escorpião

Carta Dominante: Valete de Paus, que significa Amigo, Notícias Inesperadas. Amor: Surpreenda o seu par e invista na sedução. O seu poder de atração está em alta. Saúde: Esteja atento aos sinais que o seu organismo lhe envia. Dinheiro: Procure pensar mais nas necessidades dos outros e seja mais generoso. Pensamento positivo: Os amigos ajudam-nos a vencer os obstáculos, a união faz a força. Números da Sorte: 08, 10, 23, 26, 29, 33

Sagitário

Carta Dominante: a Torre, que significa Convicções Erradas, Colapso.

Amor: Evite discussões que não levam a lugar nenhum. Saúde: Tendência para insónias. Beba chá de camomila antes de dormir. Dinheiro: Período favorável para pôr projetos em prática. Aproveite e planifique as suas atividades. Pensamento positivo: Sempre que estou errado não tenho medo de recomeçar de novo! Números da Sorte: 03, 09, 17, 28, 39, 45

Capricórnio

Carta Dominante: Rainha de Ouros, que significa Ambição, Poder.

Amor: Entregue-se de corpo e alma à sua relação. Não tenha receio de demonstrar aquilo que sente. Saúde: Período sem problemas ao nível da saúde. Dinheiro: Esforce-se por estar à altura das expectativas dos seus superiores hierárquicos. Eles exigirão o máximo de si. Pensamento positivo: A minha maior ambição é ser feliz. Números da Sorte: 04, 08, 11, 19, 23, 27

Aquário

Carta Dominante: Ás de Espadas, que significa Sucesso.

Amor: Irá manifestar-se em si uma grande energia sensual. Liberte-a e viva a paixão com intensidade. Saúde: Consulte o seu médico, provável falta de vitalidade. Pode tomar um suplemento vitamínico, ajudá-lo-á a enfrentar os desafios quotidianos. Dinheiro: Resolverá os seus problemas facilmente. Não se preocupe, pois está numa fase favorável. Pensamento positivo: Procuro ser simples porque sei que viver com simplicidade é uma virtude. Números da Sorte: 01, 08, 10, 36, 39, 42

Peixes

Carta Dominante: 10 de Espadas, que significa Dor, Depressão, Escuridão.

Amor: Mudanças bruscas de humor poderão causar conflitos com familiares e/ou com a pessoa amada. Modere o comportamento intempestivo. Saúde: Atravessa um período em que anda mais agitado. Vigie o aparelho digestivo. Tendência para úlceras nervosas. Dinheiro: Evite despesas desnecessárias e não planeadas. Pensamento positivo: Acredito que toda a dor pode ser vencida através da Fé! Números da Sorte: 25, 33, 39, 41, 42, 48.

