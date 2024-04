Horóscopo – Semana 15 de 2024

Maria Helena Martins

Carneiro

Carta Dominante: A Roda da Fortuna, que significa Sorte. Amor: Pode ter um reencontro inesperado ou conhecer alguém que lhe vai causar uma boa impressão. Saúde: Vigie a tensão arterial, tendência para a instabilidade. Dinheiro: Haverá boas novidades no setor profissional. Agarre as oportunidades. Números da Sorte: 1, 3, 24, 29, 33, 36. Pensamento positivo: Sei que a minha vida está sempre em movimento.

Touro

Carta Dominante: 6 de Espadas, que significa Viagem Inesperada. Amor: As relações atravessam um período de estagnação. Não deixe que as suas dúvidas o impeçam de ser feliz. Saúde: Faça caminhadas e passeios. Precisa de mudar de ares e renovar energias. Dinheiro: Possibilidade de encontrar um novo trabalho, estão favorecidas as mudanças a este nível. Números da Sorte: 7, 11, 18, 25, 47, 48. Pensamento positivo: Acredito que o poder da mudança está dentro de mim.

Gémeos

Carta Dominante: Ás de Copas, que significa Princípio do Amor, Grande Alegria. Amor: As pessoas mais próximas podem estar a necessitar de si. Fomente a união familiar. Saúde: Problemas relacionados com varizes. Ande mais a pé, para melhorar a circulação sanguínea. Dinheiro: Pode receber dinheiro extra. Boa fase para a vida financeira. Números da Sorte: 4, 6, 7, 18, 19, 33

Pensamento positivo: A alegria do amor anima o meu coração.

Caranguejo

Carta Dominante: 5 de Copas, que significa Derrota. Amor: Dinamize a sua relação. Nunca perca a esperança nas pessoas, invista nelas! Saúde: Em boa fase. Aproveite para cortar com hábitos nocivos. Dinheiro: Pode conseguir uma promoção. Números da Sorte: 9, 11, 25, 27, 39, 47. Pensamento positivo: Com determinação consigo concretizar os meus objetivos.

Leão

Carta Dominante: Valete de Espadas, que significa Vigilante e Atento. Amor: Revele os seus desejos à sua cara-metade, a sua relação sexual melhorará bastante. Saúde: Mantenha a vigilância. Dinheiro: Melhore o relacionamento com os colegas, conquiste mais aliados e afaste inimigos. Números da Sorte: 10, 20, 36, 39, 44, 47. Pensamento positivo: estou atento às mensagens do Universo.

Virgem

Carta Dominante: O Louco, que significa Excentricidade. Amor: Quebre a rotina, use a criatividade para expressar o que sente. Dinamize a relação. Saúde: Cuide melhor da sua saúde espiritual. Dinheiro: Valorize os pequenos gestos, saiba dar um passo de cada vez. Números da Sorte: 7, 18, 19, 26, 38, 44. Pensamento positivo: Eu acredito que nos meus sonhos!

Balança

Carta Dominante: 3 de Copas, que significa Conclusão. Amor: Esclareça situações que lhe causam dúvidas. Saúde: Consulte o oftalmologista. Pode precisar de óculos ou de aumentar a graduação. Dinheiro: Tenha cautela com os seus investimentos, não arrisque sem ter certezas. Números da Sorte: 1, 8, 42, 46, 47, 49. Pensamento positivo: Concluo tudo aquilo que começo, sei que assim conseguirei concretizar os meus projetos.

Escorpião

Carta Dominante: 10 de Copas, que significa Felicidade. Amor: Vida amorosa favorecida. A sua relação ganhará um novo impulso e, se não tem par, pode começar um novo relacionamento. Saúde: Cansaço e stress acumulado serão prejudiciais. Aprenda a descansar devidamente. Dinheiro: Situação equilibrada em termos profissionais e financeiros. Números da Sorte: 4, 9, 11, 22, 34, 39

Pensamento positivo: A maior felicidade está nos gestos mais simples.

Sagitário

Carta Dominante: A Justiça, que significa Justiça. Amor: Não seja orgulhoso. Saiba agir com isenção e rigor. Saúde: Alimente-se melhor. Pode ter problemas digestivos. Dinheiro: Cuidado, modere a tendência para agir de forma impulsiva no seu trabalho. Números da Sorte: 1, 2, 8, 16, 22, 39. Pensamento positivo: Procuro ser justo nas decisões que tomo.

Capricórnio

Carta Dominante: A Força, que significa Força, Domínio. Amor: Conseguirá dar um passo muito importante na sua vida afetiva, ao fortalecer a segurança em si próprio. Saúde: Tenha atenção com os joelhos, tendência para problemas relacionados com eles. Dinheiro: Exponha as suas ideias de forma clara e objetiva, elas serão bem acolhidas. Números da Sorte: 7, 13, 17, 29, 34, 36

Pensamento positivo: Tenho domínio sobre os meus pensamentos, sei que eles atraem para a minha vida aquilo em que penso.

Aquário

Carta Dominante: 5 de Ouros, que significa Perda/ Falha. Amor: Evite que uma atitude de teimosia o faça por em risco a estabilidade que já conquistou.

Saúde: O seu sistema imunitário está mais fragilizado. Proteja-se. Dinheiro: Não é um período favorável para despesas, procure evitá-las. Números da Sorte: 7, 11, 19, 24, 25, 33. Pensamento positivo: Aprendo com os meus erros.

Peixes

Carta Dominante: A Morte, que significa Renovação. Amor: Proteja-se contra intrigas. Seja verdadeiro e defenda sempre a honestidade. Saúde: Não coma tantos doces. Dinheiro: A sua vida profissional pode começar agora uma nova fase.

Números da Sorte: 5, 25, 33, 49, 51, 64. Pensamento positivo: Liberto-me do passado e vivo o presente com confiança!

