Horóscopo – Semana 10 de 2024

Maria Helena Martins

Carneiro

Carta da Semana: 6 de Copas, que significa Nostalgia. Amor: A recordação de um amor do passado poderá deixá-lo muito nostálgico. Saúde: Cuide da sua alimentação com maior rigor. Dinheiro: Procure ser melhor naquilo que faz. Dê prioridade ao profissionalismo. O mal não merece comentários, ele só atrai resultados negativos! Pensamento positivo: Vivo o presente com confiança! Números da Sorte: 1, 3, 24, 29, 33, 36

Touro

Carta da Semana: 3 de Espadas, que significa Amizade, Equilíbrio. Amor: Semana favorável ao convívio familiar. Saúde: Pode sentir-se mais cansado do que é habitual. Aprenda a relaxar. Dinheiro: Mantenha os pés assentes na terra e saiba aquilo com que conta. Pense melhor antes de agir. Pensamento positivo: Eu tenho pensamentos positivos e a Luz invade a minha vida! Números da Sorte: 7, 11, 18, 25, 47, 48

Gémeos

Carta da Semana: 2 de Espadas, que significa Afeição, Falsidade. Amor: Cuidado com as falsas amizades. Avalie bem o caráter de um conhecido antes de lhe confiar algo importante sobre si. Saúde: A sonolência e a preguiça podem marcar a sua semana. Procure travar essa tendência. Dinheiro: Seja mais compreensivo com os seus colegas de trabalho. Se agir dessa forma conseguirá manter um bom ambiente. Pensamento positivo: Sou bondoso e verdadeiro e, assim, a felicidade e o bem-estar são constantes na minha vida! Números da Sorte: 4, 6, 7, 18, 19, 33

Caranguejo

Carta da Semana: 2 de Copas, que significa Amor. Amor: O amor está em destaque nesta semana. Faça os possíveis para manter essa energia positiva a vibrar no seu coração. Saúde: Propensão para uma pequena indisposição. Se achar necessário consulte o seu médico. Dinheiro: As suas qualidades profissionais serão reconhecidas e até pode ser recompensado. Pensamento positivo: O Amor invade o meu coração. Números da Sorte: 9, 11, 25, 27, 39, 47

Leão

Carta da Semana: Ás de Paus, que significa Energia. Amor: Mantenha a alegria e o otimismo que o caracterizam. Motivará as pessoas que estão ao seu redor. Saúde: Evite exagerar nos treinos desportivos, corre risco de sofrer lesões e acidentes. Dinheiro: Conseguirá facilmente superar desafios. Pensamento positivo: Eu sei que posso mudar a minha vida. Números da Sorte: 10, 20, 36, 39, 44, 47

Virgem

Carta da Semana: 3 de Paus, que significa Iniciativa. Amor: Faça planos românticos com a sua cara-metade. Será positivo para ambos. Saúde: Cuidado com aquilo que come. Evite pôr em risco a sua dieta. Dinheiro: Defenda-se de alguém mal-intencionado, sendo honesto e consciente das suas capacidades.

Pensamento positivo: Sou otimista, espero que me aconteça o melhor! Números da Sorte: 7, 18, 19, 26, 38, 44

Balança

Carta da Semana: 9 de Paus, que significa Força na Adversidade. Amor: Seja honesto com a sua cara-metade e com os que o rodeiam. Saúde: Descanse o máximo que puder. Se tiver oportunidade, faça uma massagem. Dinheiro: Evite delegar tarefas de responsabilidade a outros colegas. Seja rigoroso e cumpra-as do princípio ao fim. Pensamento positivo: Eu tenho força mesmo nos momentos mais difíceis! Números da Sorte: 1, 8, 42, 46, 47, 49

Escorpião

Carta da Semana: 4 de Copas, que significa Desgosto. Amor: A sua experiência de vida pode ajudar um amigo a orientar a sua vida. Seja solidário com quem solicitar o seu apoio. Saúde: Procure fazer uma alimentação mais equilibrada.

Dinheiro: Seja mais dedicado ao trabalho. Evite desistir dos seus objetivos. Pensamento positivo: Eu acredito que todos os desgostos são passageiros, e todos os problemas têm solução. Números da Sorte: 4, 9, 11, 22, 34, 39

Sagitário

Carta da Semana: Ás de Copas, que significa Princípio do Amor, Grande Alegria.

Amor: Período favorável ao romance. Poderá surgir uma pessoa que se tornará muito importante na sua vida. Amor e compreensão curam todas as maleitas do coração. Saúde: Cumpra o horário das refeições. Evite passar muitas horas sem comer. Dinheiro: Acautele-se contra possíveis perdas de dinheiro. Previna-se para não sofrer dissabores. Pensamento positivo: O amor enche de alegria o meu coração! Números da Sorte: 1, 2, 8, 16, 22, 39

Capricórnio

Carta da Semana: Valete de Espadas, que significa Vigilante e Atento. Amor: Procure fazer uma surpresa à sua cara-metade recriando um cenário romântico.

Saúde: Precisa de descansar um pouco mais. Dinheiro: Evite comentar os seus planos profissionais. Guarde as suas intenções a sete chaves. Pensamento positivo: Vivo de acordo com a minha consciência. Números da Sorte: 7, 13, 17, 29, 34, 36

Aquário

Carta da Semana: 6 de Ouros, que significa Generosidade. Amor: Evite ter o seu coração fechado. Dê a si mesmo a oportunidade para conquistar a felicidade!

Saúde: Previna-se contra constipações, proteja as vias respiratórias. Dinheiro: Reflita sobre uma proposta profissional que lhe poderá ser feita. Pensamento positivo: O meu único Juiz é Deus. Números da Sorte: 7, 11, 19, 24, 25, 33

Peixes

Carta da Semana: 8 de Ouros, que significa Esforço Pessoal. Amor: Evite precipitar-se nas decisões que toma. Pense bem para que não se arrependa mais tarde. Saúde: Poderá ter problemas digestivos. Coma melhor. Dinheiro: Analise as suas finanças e veja como pode rentabilizá-las. Pensamento positivo: Esforço-me por dar o meu melhor todos os dias. Números da Sorte: 5, 25, 33, 49, 51, 64

