Jovens convidados a participar num “Talk de Fé” no Quartel das Artes

O Comité Organizador Diocesano (COD) de Aveiro da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023 organiza esta sexta-feira, dia 17 de março, pelas 21h, o encontro “Talk de Fé”, no Quartel das Artes Dr. Alípio Sol, em Oliveira do Bairro. Esta conversa “informal”, que se destina a “todos os jovens da Diocese de Aveiro”, entre os 14 e os 30 anos, pretende “falar de Fé e os seus desafios nos dias de hoje”.

O encontro será moderado por António Marujo do Sete Margens, e tem como convidados Lisandra Rodrigues, Coordenadora de Projetos de Intervenção Comunitária, Pedro Silva Rei, Universidade Católica Portuguesa – Centro de Estudos de História Religiosa e Isabel Martins da Silva, diretora de Comunidade e Cofundadora na MEERU | Abrir Caminho,

Para Pedro Carvalho, coordenador do COD (Comité Organizador Diocesano) Aveiro, este encontro de juventude, que conta com o apoio do jornal digital Sete Margens e Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, vai ser um “motor de energia para os jovens serem e fazerem melhor ao longo da sua vida”.

“Estes momentos concedem aos jovens espaços de diálogo para aprofundar a sua vivência na Fé e em Jesus Cristo”, indica.

Adianta ainda que “os jovens vão ter muitas surpresas durante a “Talk de Fé“ e a atuação musical do ‘2 e meia’.